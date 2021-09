Danni alla rete idrica: tutto il territorio di Lugo rimane senz'acqua

Hera è al lavoro per riparare la rottura di una condotta idrica che si è verificata lunedì mattina sotto il pensile dell'acquedotto di Lugo e che ha causato l'interruzione del servizio idrico in tutto il territorio comunale. Il pronto intervento di Hera è intervenuto subito per mettere in sicurezza la zona e procedere con la riparazione.

La condotta danneggiata è una delle due adduttrici principali che distribuiscono l'acqua dell'acquedotto a tutta la rete di Lugo. Considerata la complessità dell'intervento, sono in campo tecnici di Hera e imprese sepcializzate. Si auspica di terminare l'intervento di risanamento della condotta, e quindi ripristinare le normali condizioni di funzionamento della stessa e del servizio idrico, nel primo pomeriggio di lunedì.