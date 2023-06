I danni dell'alluvione sulle imprese agricole: al lavoro per indennizzi, sicurezza idraulica e viabilità

Indennizzi, sicurezza e viabilità. Sono queste le linee principali d'intervento indicate giovedì mattina nel palazzo della Provincia di Ravenna, dove l’assessore regionale all’agroalimentare Alessio Mammi, assieme al presidente della Provincia Michele de Pascale e ai sindaci dei comuni colpiti dai fenomeni alluvionali, ha incontrato i rappresentanti delle imprese agricole del territorio. Un momento di confronto e di ascolto che segue quelli già realizzati in altre province, per condividere quanto la Regione sta facendo per risarcire e ripartire prima possibile, e raccogliere uno sguardo completo delle problematiche presenti.

Un Tavolo convocato dalla Regione Emilia-Romagna anche per una prima ricognizione dei danni dell’alluvione legati al mondo dell’agricoltura. "Si tratta di un tavolo molto importante su due versanti: il primo è quello legato alla filiera degli indennizzi, che per la particolarità del mondo agricolo avrà una pluralità di canali, strumenti propri di questo settore che possono essere azionati e strumenti generali rivolti a tutto il sistema produttivo - afferma De Pascale - L’altro versante sul quale bisognerà porre attenzione è rappresentato dal fatto che i due Piani straordinari sui quali lavoreremo, uno sulla sicurezza idraulica, l’altro sulla viabilità di montagna, interessano tutte le imprese ma in modo particolare il mondo agricolo. Sarà quindi necessario che anche nella gestione di questi due Piani sia rappresentata la voce del mondo agricolo, per un raccordo costante con questo settore nelle scelte future che verranno operate".