L'ondata di maltempo colpisce il Ravennate: alberi caduti e incidenti

La raffica di maltempo ha investito tutta la Romagna fin dalla prima mattina di sabato e diversi sono i danni segnalati anche nel Ravennate. Ci sono decine interventi per alberi caduti da parte di Vigili del Fuoco e forze dell'ordine in tutta la provincia. Un albero è crollato a Ravenna in via Fiume Montone Abbandonato, nei pressi della rotonda Olanda, mentre un incidente con due feriti lievi viene segnalato in via Canale Molinetto. Vari alberi sono caduti anche a Marina di Ravenna in viale Zara all'angolo con via Ciro Menotti, in via Trieste, via dei Mille e nei pressi della scuola media della località balneare.

A Cervia il Comune fa sapere che si sta procedendo con la chiusura delle strade allagate e interessate da caduta rami e rinnova la raccomandazione a non uscire di casa se non strettamente necessario. A causa della mareggiata combinata a vento forte si prevedono inoltre ingressioni marine. "È necessario non avvicinarsi ai moli ed evitare di percorrere i viali alberati. Fare particolare attenzione alla linea di costa. È sconsigliato recarsi nei seminterrati - fa sapere attraverso i social il Comune di Cervia - I nostri tecnici e le Forze dell'Ordine sono già al lavoro per monitorare la situazione".

