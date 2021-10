Il maltempo fa crollare un albero: pompieri in azione per liberare due auto

La violenta ondata di maltempo causa gravi danni in provincia. Nella giornata di giovedì i Vigili del Fuoco di Ravenna hanno effettuato diversi interventi di soccorso urgente causati proprio dalle avverse condizioni meteo. Prevalentemente i pompieri si sono quindi occupati della rimozione di alberi caduti, rami perciolanti e di vari prosciugamenti. Uno degli interventi più importanti è avvenuto alle 16.40 a Faenza, all'incrocio fra via Sacchetti e Viale Vittorio Veneto, dove la squadra del distaccamento faentino con un mezzo Aps (auto pompa serbatoio) e una squadra di Ravenna con autogru sono intervenute per rimuovere un albero che si era abbattuto su due automobili in sosta. Fortunatamente l'incidente non ha coinvolto alcuna persona. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Faenza.