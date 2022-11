Locali devastati e fiumi d'acqua in strada: i danni della mareggiata nel Ravennate

La potente mareggiata che martedì mattina ha investito la costa ravennate causa forti danni nelle località marittime. Una forte ingressione marina ha causato danni e allagamenti in varie località della costa. Strade invase dall'acqua a Marina di Ravenna, ma una situazion particolarmente grave si sarebbe verificata nel corso della mattinata a Lido Adriano, specie nelle vie più vicine alla costa. La forte mareggiata da Scirocco ha infatti trasformato strade e viottoli in veri e propri torrenti d'acqua che causano non soltanto gravi disagi alla circolazione, ma anche danni ai locali e agli stabilimenti sul litorale. Le forze dell'ordine sono impegnate sui lidi ravennati per verificare i danni e regolare la circolazione del traffico. Tanti anche gli interventi dei Vigili del Fuoco.