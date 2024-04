Danni della mareggiata di novembre 2022: come presentare domanda per il contributo regionale

La Regione Emilia-Romagna ha approvato le direttive relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e le attività produttive in conseguenza degli eventi calamitosi di rilievo regionale, verificatisi negli anni 2021 e 2022. Per il territorio comunale di Cervia, potranno fare richiesta privati e attività che hanno subito danni documentabili nell'evento del 22 - 23 novembre 2022 (danni causati da mareggiata e vento). Le domande di contributo dovranno essere presentate dai soggetti danneggiati utilizzando l’apposita modulistica entro il 20 maggio 2024 alle Amministrazioni comunali.

Il contributo è previsto nella misura del 100% dei danni ammissibili e, comunque, nel limite massimo di 10.000 euro per i soggetti privati e di 20.000 euro per le attività produttive, con l’avvertenza che l’aliquota percentuale potrebbe subire anche una drastica riduzione a fronte del fabbisogno finanziario risultante da tali elenchi in rapporto alla complessiva disponibilità finanziaria.

Per informazioni sulla presentazione della domanda rivolgersi al Cervia Informa (orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 8:30-13:00, il giovedì pomeriggio ore 15:00-17:00) tel. n. 0544979350 dal lun al ven dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30 o scrivendo alla mail: cerviainforma@comunecervia.it