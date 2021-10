Dante 2021, in tv il concerto ravennate di Muti per le celebrazioni dantesche

Il concerto straordinario che Riccardo Muti ha diretto a Ravenna lo scorso 12 settembre, a coronamento dell’anno di celebrazioni per il VII centenario della morte di Dante, sarà trasmesso da Rai Cultura domenica 17 ottobre, alle 18.30, su Rai 5. Per l’appuntamento – promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con Ravenna Festival e con il sostegno del Comitato nazionale per le celebrazioni – Muti ha diretto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, a cui si sono uniti musicisti dell’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino nei Giardini Pubblici della città, al cospetto dell’elegante Loggetta Lombardesca. Accanto alle Laudi alla Vergine Maria di Giuseppe Verdi e la Dante-Symphonie di Liszt, il programma musicale include la prima italiana di Purgatorio di Tigran Mansurian, con il baritono armeno Gurgen Baveyan e Giovanni Sollima al violoncello.

Per Purgatorio – una commissione di Ravenna Festival al compositore armeno, parte della dedica a Dante che ha caratterizzato la XXXII edizione della manifestazione – Mansurian ha accostato due luoghi poetici ben conosciuti del Purgatorio: l’incipit del canto I, “Per correr miglior acque alza le vele”, e la preghiera del Padre nostro con la quale si apre il canto XI, forte di quella sua scrittura delicatissima e cristallina spesso ispirata dalla musica sacra. Il concerto si è aperto con le Laudi alla Vergine Maria di Giuseppe Verdi, ispirate alle prime sette terzine dell’ultimo canto del Paradiso, la preghiera che Dante fa rivolgere alla Vergine da San Bernardo di Chiaravalle, e si è concluso con una delle più celebri pagine di ispirazione dantesca. La Dante-Symphonie, che Liszt decise di terminare – dopo aver esplorato Inferno e Purgatorio – con un Magnificat, ha guidato lo sguardo del pubblico sul Paradiso, così chiudendo il cerchio del programma musicale.