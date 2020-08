Dante guida Beatrice in giro tra le meraviglie di Ravenna - VIDEO

Dopo il video condiviso online il 25 marzo scorso in occasione del Dantedì - dove un Dante contemporaneo ci guidava nella sua amata Ravenna - in questo secondo capitolo vediamo il Sommo Poeta diventare guida spirituale della protagonista femminile, Beatrice. Un drappo rosso, una ragazza solare e curiosa e come sfondo una splendida Ravenna: questi gli ingredienti principali che caratterizzano il video.

L’intento è stato quello di mostrare una città pronta a ripartire con più energia di prima e il risultato è stato una narrazione filmica che, con ritmo frizzante, fa venire voglia di correre e pedalare in libertà per le vie della città fino alle bellezze naturali che la circondano. Un racconto di una vacanza intensa ma spensierata, piena di momenti unici e indimenticabili, dal mare alla pedalata in pineta, dalla visita ai monumenti Unesco a Classis-Ravenna, alle vie del buon gusto fino a un emozionante spettacolo del Ravenna Festival, dove il Sommo poeta diventa l’ispirazione stessa. Il secondo video di racconto della città online myRavenna dedicato a Dante è realizzato da 3pix srl per l’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna.