"Dante poco originale? E noi leggeremo la Commedia in tedesco": la replica del sindaco al Frankfurter Rundschau

"Dante ambizioso e poco originale". Nei giorni scorsi il quotidiano tedesco Frankfurter Rundschau aveva rivolto queste e altre parole poco generose nei confronti di Dante Alighieri. Nel suo articolo, infatti, il fondatore della testata Arno Widmann ha affermato di ritenere Dante Alighieri un autore molto sottovalutato. Non sono mancati i cori di protesta contro questa controversa presa di posizione e anche il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha deciso di replicare al giornale tedesco.

"Ravenna ha presentato e acquisito nel proprio patrimonio librario oltre 60 traduzioni della Divina Commedia, tra cui prestigiosissime versioni in tedesco - scrive il sindaco De Pascale al Frankfurter Rundschau. Così venerdì 26 marzo, - in segno di fratellanza e amicizia fra i popoli nel nome di Dante, la Lettura perpetua della Commedia, che si svolge ogni sera presso la Tomba del Poeta, sarà fatta anche in lingua tedesca da un lettore dell’associazione italo-tedesca che leggerà il canto XXVI del Paradiso nella traduzione di Thomas Vormbaum".

"Un omaggio ai tanti amici tedeschi che apprezzano Dante - conclude il sindaco - e che immagino siano rimasti sconvolti e feriti dalle parole irrispettose e prive di fondamento che avete scritto in questa giornata e in questo anno dal così forte valore simbolico. La prima società dantesca al mondo nacque proprio in Germania a Berlino e questo è il segno dell'amore per Dante del popolo tedesco che ben conosciamo”.