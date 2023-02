Dante sbarca in America con i "fedeli d'amore" di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari

Sono state Philadelphia e New York le due città americane toccate in gennaio dal progetto Dante nei cinque continenti, iniziativa con cui Marco Martinelli e Ermanna Montanari si prefiggono di portare il Poeta e la sua opera nel mondo con l'intento di “formare una polis che, forse, proprio nel teatro può ritrovare, oggi, una vocazione pubblica”.

A Philadelphia Martinelli e Montanari sono stati ospiti dell’Università della Pennsylvania/dipartimento di Italianistica e dell'Anneberg Center con una serie di lezioni e seminari su Dante e la poetica della compagnia. Il loro fedeli d'amore, polittico in sette quadri per Dante Alighieri - musica di Luigi Ceccarelli con Montanari (voce) per la quarta volta premio Ubu miglior attrice proprio per questo lavoro, Simone Marzocchi (tromba), testo di Martinelli - è stato proposto nell'ambio del programma dell'Annenberg "Penn live arts".

"La prima settimana passata a Philadelphia è stata ricchissima ed emozionante - raccontano i due direttori artistici - ed è trascorsa tra workshop, incontri e un'unione profonda con il pubblico attraverso le due serate di fedeli d'amore". Un'esperienza raccontata anche da Mauro Calcagno in un'intervista su Penn Today, in cui il professore ha affermato: "È stata una pratica immersiva. Quando sei in uno degli spettacoli delle Albe ti ritrovi in un altro mondo: loro non si limitano a mettere in scena un'opera o a leggere a voce alta un testo che conosci, ma fanno davvero qualcosa di speciale".

A New York Martinelli e Montanari, oltre allo spettacolo fedeli d’Amore e a un laboratorio a tema dantesco a La MaMa Theatre, uno dei palchi più importanti per la sperimentazione e l’avanguardia nel teatro contemporaneo internazionale, hanno portato incontri e proiezioni all'Istituto italiano di Cultura e a Casa Italiana Zerilli Marimò/NYU. Scrivendo di loro su lavocedinewyork.com, Alessandro Cassin ha osservato che: "Il Teatro Delle Albe è una delle più influenti compagnie di teatro contemporaneo. Sono stati acclamati in tutto il mondo per la loro modalità di approccio alla letteratura, al teatro e alla tecnica vocale".

Rispetto all'esibizione di Ermanna Montanari, Carmen Burbridge, sulla testata on-line www.allaboutsolo.com ha scritto: "Ha un talento eccezionale poiché è riuscita a doppiare tanti personaggi distinti. La sua gamma di espressioni vocali è impressionante. Riesce a dare voce in modo convincente a tutte queste entità disumane (...) ad esempio, la sua voce roca e tintinnante per la nebbia cattura la visione immaginata di una voce di nebbia. E questa voce è del tutto diversa da quella dell'asino che Montanari suona nel terzo pannello, mentre raglia e calpesta il palco. Oltre alla sua imponente presenza vocale, fa un ottimo lavoro nell'incarnare fisicamente i personaggi. È in grado di trasformarsi con successo, anche stando dietro un leggìo per la maggior parte del pezzo. Quando si sposta, la sua fisicità è ancora più avvincente. Mi ha fatto desiderare che potesse essere libera di prendere il controllo del palco per l'intero spettacolo, invece di stare dietro il leggìo".