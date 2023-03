Dantedì, anche lo sport ravennate rende omaggio al Sommo Poeta

Anche lo sport ravennate celebra il Sommo Poeta. In occasione del Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra il 25 marzo, i giovani talenti di Ravenna Women, Porto Robur Costa e Ravenna Basket si sono resi protagonisti di alcuni iconici scatti fotografici tra i tesori del Museo Dante. Nella giornata di sabato, infatti, dalle 14 alle 17, è allestito presso il Museo Dante il set fotografico "Il volto di Dante. Vieni a farti fotografare al suo fianco", un appuntamento a cura di Tommaso Raffoni e della Fondazione RavennAntica che permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva facendosi ritrarre nella Sala del Volto. La foto verrà consegnata in tempo reale ai partecipanti tramite WhatsApp, con gli hashtag da utilizzare per una eventuale condivisione sui social.