DanteDì sui pedali per gli studenti alla scoperta del ravennate

Quest’anno il ‘DanteDì’, che si è celebrato lunedì 25 marzo per ricordare Dante e la sua Divina Commedia, ha visto a Ravenna due classi della scuola secondaria di primo grado ‘Damiano’, la II C e la II E, rendere omaggio al Sommo Poeta con una escursione guidata in bicicletta per le strade cittadine, grazie al progetto ‘Dante in bici’ che ha coinvolto la Fiab Ravenna. Un progetto che ha visto la Fiab promuovere le pedalata con due incontri preparatori svoltisi alla scuola ‘Damiano’.

Così, i soci della Federazione italiana ambiente e bicicletta lunedì hanno accompagnato, assieme ad alcuni loro professori, circa 50 studenti (tutti muniti di casco e pettorina gialla) lungo le strade ravennati su un percorso di una decina di chilometri. Tappa d’obbligo la Tomba di Dante, dove i ragazzi hanno assistito a uno spettacolo preparato da loro ‘colleghi’ e alla lettura de primo canto del Purgatorio. Quindi si è proseguito per il centro storico, facendo una ‘fermata’ tecnica in piazza Arcivescovado a causa della foratura della ruota posteriore di un ragazzo. Quindi, dopo una sosta al parco Baronio, si è tornati in centro con foto di gruppo in piazza del Popolo e infine il rientro degli studenti a scuola.

Nei prossimi mesi la Fiab Ravenna tornerà alla scuola media ‘Damiano’ con il progetto ‘Vado in bici sicuro perché la conosco’, che prevede incontri teorici sulla bicicletta e una pedalata fino al mare (sulle tracce dei bunker) o all’Isola degli Spinaroni.