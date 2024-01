Impegno e fatica vengono ripagati: la danzatrice ravennate alla 'corte' di Eleonora Abbagnato

La giovanissima Sara Montanari avrà l'onore di frequentare, nel corso di questo anno accademico, per un weekend al mese, le lezioni di danza presso la storica Scuola del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Eleonora Abbagnato. Si tratterà di un corso introduttivo dove gli allievi, oltre alle lezioni di danza classica, avranno modo di frequentare lezioni di danze di carattere, danze storiche e repertorio classico.

In questo modo Sara, ballerina ravennate di 13 anni, approfondirà le sue conoscenze tra musica, fisiotecnica e gyrokinesis, inoltre danza contemporanea attraverso lezioni di tecnica e laboratori coreografici, per un totale di 4 ore al giorno. Una bella soddisfazione per Sara, che studia danza classica fin da piccolissima. A 8 anni si avvicina alla danza moderna e contemporanea, spaziando anche al musical, presso la scuola ravennate "La Soffitta Centro Danza", diretta da Daniela Pezzi, ballerina professionista e coreografa, che non nasconde la sua gioia dinnanzi a un nuovo successo della sua scuola: "Sara ha superato brillantemente l'audizione tenutasi a Roma in ottobre, dove su circa 100 allieve coetanee solo 25 sono state ammesse al corso".

Tante le attività e gli impegni della scuola di danza ravennate che, oltre al grande riconoscimento per Sara, vanta anche i premi conquistati da altre ballerine, come Letizia Ielpo, che ha conquistato il primo posto ai Campionati Nazionali Italiani, allo Spring Dance Festival di Roma, al Concorso Internazionale DanzaSi, oltre che altri npiazzamenti di rilievo. Prossimo impegno per la scuola diretta da Daniela Pezzi sarà il 6 febbraio, quando verrà riproposto lo spettacolo "La Bella e la Bestia" al Teatro Alighieri di Ravenna. Sul palcoscenico anche Sara Montanari.