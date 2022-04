Birre artigianali, food truck, mercatini e dj set: in Darsena arriva il 'Beer Fest'

Sulla banchina davanti al Darsenale il 27, 28 e 29 maggio - tutte le sere dalle ore 18 e la domenica anche a pranzo dalle ore 12 - si terrà la prima edizione della Ravenna Darsena Beer Fest, una festa con birre artigianali del territorio, food truck e food street, mercatino, dj set tutte le sere a cura di Radio Bruno e in più, la domenica mattina, con l’arrivo della Ravenna MusicRace al Darsenale.

Ravenna Darsena Beer Fest è la denominazione del nuovo evento dedicato alla birra artigianale e allo street food - prodotti sempre più diffusi e popolari, soprattutto fra i giovani - che vuole diventare un appuntamento annuale, nel luogo simbolo della rigenerazione urbana della città. Un luogo destinato ad attrarre non solo i ravennati, ma ragazzi e cittadini dei territori limitrofi e i turisti italiani e stranieri. A questa prima edizione saranno presenti 7 produttori con le loro birre artigianali del territorio: Birra Bizantina, Bajon, Delira, La Mata, Noiz, Mazapegul, PLB Craft Beer. Anche per il cibo di strada l’esordio è all’insegna delle imprese locali: Darsenale Bizantina, Casa Spadoni/Mercato Coperto, Aspasso Buona Romagna, Sbrino, Loverie, Sushina.

Ma il flusso di pubblico darà soddisfazione anche alle altre attività che gravitano sul porto di città. Non manca infatti il mercatino, che con i produttori di luppolo, Il Giardino delle Luppole, apre la fila delle bancarelle più varie di Events Market Diem. Ogni sera sarà animata dal dj set sul palco del Darsenale con la collaborazione di Radio Bruno. L’originalità di questo appuntamento sta anche nella collaborazione con il Ravenna MusicRace Beer Edition. Il Ravenna Runners Club, che organizza la Maratona di Ravenna, collabora infatti con Birra Bizantina in modo che i podisti della MusicRace possano gustare freschissima birra in vari punti ristoro del percorso con partenza e arrivo al Darsenale, domenica 29 maggio. È un evento nuovo ed originale che unirà sport, divertimento, ritmo e tanti amici con i quali gustare una birra sulla Darsena di Città. I promotori di Ravenna Darsena Beer Fest sono il Darsenale e Birra Bizantina, che hanno aperto le porte per questa kermesse a ristoratori e produttori del territorio. La festa gode del patrocinio del Comune di Ravenna.

"La festa ha come obiettivo l’uso virtuoso dell’area della Darsena, che ben si integra con i progetti di rigenerazione urbana - spiegano gli organizzatori - Questa prima edizione vuole dare l’avvio a un appuntamento annuale che dovrà coinvolgere spazi più ampi e altre imprese che gravitano sul porto di città. Inoltre, la festa vuole essere volano dell’economia locale e in particolare dell’attività dei ristoranti e dei produttori di birra. La risonanza della festa potrà attrarre un vasto pubblico anche dalle città e regioni limitrofe. In questo senso, l’esperienza di una festa come questa può suscitare il desiderio di considerare Ravenna e la sua Darsena come una nuova interessante meta turistica”.