Darsena di Ravenna: al via il crowdfunding collaborativo

È stato lanciato ufficialmente sabato 3 dicembre il crowdfunding collaborativo della Darsena di Ravenna attraverso Approdo (darsenaravenna.it) per sostenere le due campagne pubblicate su Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Uno strumento di raccolta fondi collaborativa della Darsena di Ravenna implementato per promuovere e finanziare i progetti della Darsena nel futuro prossimo.

Il crowdfunding collaborativo della Darsena di Ravenna è parte di DARE, un progetto co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito delle URBAN INNOVATIVE ACTIONS e coordinato dal Comune di Ravenna, selezionato a livello europeo nell’ambito “Transizione digitale” tra 7 progetti particolarmente innovativi. Attraverso DARE viene sviluppato un nuovo approccio alla rigenerazione urbana, in logica collaborativa e supportata dal digitale, testato nel Quartiere Darsena di Ravenna.

Il progetto DARE ha messo a punto un percorso volto a far emergere, raccogliere e selezionare nuove suggestioni, che si sono trasformate in proposte progettuali fattibili, attraverso l’incontro tra idee, spazi e opportunità di finanziamento: il percorso Verso la Tattica Darsena 2022-2023. Il crowdfunding sarà un nuovo strumento per sostenere la rigenerazione del Quartiere Darsena. DARE ha sviluppato un modello di partecipazione innovativo per individuare le priorità 2023 per la rigenerazione della Darsena. La Darsena che sarà, dunque, comincia da: BASSO IMPATTO AMBIENTALE e ARIA APERTA.

I nuovi progetti per una DARSENA VERDE trovano quindi uno spazio e un’opportunità ulteriore per realizzarsi. La DARSENA VERDE richiede la collaborazione e il sostegno di tanti per realizzarsi. Questa pagina si popolerà di progetti e sarà aperta fino a luglio 2023.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/network/di/darsena-ravenna#dare-initiative