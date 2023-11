Quale futuro per la Darsena Pop Up? L'appello dei cittadini: "Punto d'incontro importante, si rivaluti la dismissione"

Quale futuro avrà la Darsena Pop Up? Il tema in questi giorni è caldissimo in città, con tante voci che si rincorrono - si parla di "smantellare" i container e l'ipotesi ventilata è quella della costruzione di un hotel - senza smentite né conferme precise da parte della proprietà, del Comune e degli imprenditori che nello spazio lungo il Candiano gestiscono le loro attività.

Nel frattempo però alcuni cittadini hanno diffuso un appello per salvaguardare la zona: "Esprimiamo profonda preoccupazione riguardo alla possibile dismissione del Pop Up, un prezioso centro di aggregazione che ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione di attività culturali, sociali e sportive per la nostra comunità - scrivono - Riconosciamo il diritto del proprietario a gestire l'area per scopi di lucro, ma chiediamo rispettosamente di considerare l'impatto positivo che il Pop Up ha avuto sulla vita dei giovani, delle famiglie e degli appassionati di sport nella nostra città. Il Pop-Up non è solo un luogo fisico; è il cuore pulsante della nostra comunità e della zona della Darsena, un punto d'incontro che ha favorito l'integrazione, la condivisione di esperienze e lo sviluppo di legami duraturi. La sua chiusura a favore di un progetto alberghiero avrebbe conseguenze significative sulla coesione sociale e sul benessere della nostra comunità".

"Chiediamo pertanto al proprietario di rivalutare la decisione di dismettere il Pop Up e di esplorare alternative che permettano sia la realizzazione del suo progetto imprenditoriale che la conservazione di questo luogo, così significativo per tutti noi - conclude la lettera dei cittadini ravennati - Firmiamo questa petizione con la speranza che la voce della comunità possa essere ascoltata e che si possa trovare una soluzione che concili gli interessi del proprietario con la salvaguardia di un importante patrimonio sociale".