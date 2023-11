Darsena Pop Up si svuota, i locali chiudono: verso lo smantellamento? Spunta l'ipotesi di un hotel

La Darsena Pop Up verrà smantellata? In questi giorni le voci sul futuro della zona accanto all'Almagià si rincorrono. Di certo c'è che l'area, creata nel 2016 dall'associazione Naviga In Darsena guidata dal presidente Paolo Monduzzi, nacque come processo pilota per il riuso - quello dei container che ospitano i vari locali - proprio con carattere di temporaneità, e quindi non destinata a restare così per sempre.

Lo spazio venne concesso dalla proprietà, una società immobiliare di Ferrara, in comodato d'uso gratuito all'associazione e l’obiettivo era quello di creare un nuovo polo di servizi per la città, un punto di collegamento fra il centro e la darsena con nuovi spazi per attività sportive, culturali e per il tempo libero che si integrassero con servizi ricreativi e spazi vivi e vissuti da associazioni e professionisti legati alla ricerca e alla creatività artistica e culturale.

E così è stato per molti anni: la Darsena Pop Up ha contribuito notevolmente a riqualificare la zona con l'organizzazione di eventi, tornei sportivi e con la presenza di ristoranti e bar. Ultimamente, però, molte attività hanno abbandonato lo spazio sul Candiano. La pizzeria PizzArt e il ristorante Akami hanno chiuso già da tempo, mentre la gelateria Sbrino ha annunciato sui social la chiusura proprio di recente.

La gelateria: "Chiusura che non dipende dalla nostra volontà"

"Con un briciolo di malinconia, ma anche tanta gratitudine, annunciamo che la nostra amata sede purtroppo chiuderà i battenti - scrivono i titolari di Sbrino, proprietari anche della gelateria di via Gordini - Ci teniamo a rassicurarvi che questa decisione non dipende dalla nostra volontà, ma è conseguenza di un più ampio progetto di conversione della zona a cui non resta che adeguarci. La chiusura della Darsena è solo un capitolo che si chiude, mentre il nostro impegno verso la qualità e la creatività continua a crescere".

I titolari della gelateria parlano quindi di un "progetto di conversione della zona" a cui sono stati costretti ad adeguarsi. Di cosa si tratta? Gli stessi titolari al momento non vogliono aggiungere altro, se non che non riapriranno perché "non c'erano più le condizioni per farlo", anche se alla testata locale Piùnotizie hanno spiegato di dover sgombrare il container entro fine anno e che lo stesso container verrà smantellato entro aprile 2024, perché "se le cose non cambieranno il Pop-Up non esisterà più", dicono i creatori di Sbrino.

Il ristorante: "Credo che l'area verrà chiusa, ma di ufficiale non sappiamo nulla"

Marco Luongo di Akami - che spiega di aver chiuso il bar della Darsena da poco per la stagione e il ristorante già da tempo, invece, per mancanza di personale - spiega di essere ancora "in cerca di capire gli sviluppi: per ora dalla proprietà di ufficiale non c'è nulla. Quello di cui siamo sicuri è che ci saranno dei cambiamenti, io sono dell'idea che si andrà verso la chiusura dell'area. Io avevo messo in conto da subito che la cosa sarebbe durata solo qualche anno, perché si trattava di un riuso temporaneo. Però ero molto legato ad Akami, era diventata la mia casa... Da qui il nome".

"Akami è nato a Pop Up e a Pop Up deve tanto - aggiunge il socio di Luongo, Jacopo Mutti - Qui abbiamo contribuito a rigenerare un'area che era periferia profonda. In questi otto anni siamo cresciuti molto e dopo la chiusura abbiamo scelto di continuare tutte le nostre attività alla Rocca Brancaleone, dove possiamo portare avanti la nostra ricerca gastronomica al Fulèr e il progetto sul bere del territorio al Brancaleone, contribuendo a rigenerare parti di città con la nostra comunità".

Via anche i campi sportivi

Anche l'associazione sportiva Power Beach, che gestisce i campi da beach volley e beach tennis del Pop Up, già da mesi sta cercando una soluzione alternativa per ripartire con le attività una volta che avrà lasciato l'area. "Andremo avanti al Pop Up fino a fine primavera-inizio estate 2024 - spiega Emanuele Monduzzi, presidente di Power Beach - Abbiamo già delle trattative in atto per continuare le nostre attività altrove".

Un hotel al posto del Pop Up?

Già da mesi in città circola la voce che la zona sia destinata alla costruzione di una struttura alberghiera e che un colosso attivo proprio nel settore degli alberghi e della ristorazione sia interessato all'acquisto dell'area. E a breve la lista civica la Pigna, che ha fatto una richiesta di accesso agli atti per chiarire la questione, depositerà un'interrogazione sul tema. Nel frattempo Monduzzi, presidente dell'associazione Naviga in Darsena, è telegrafico: "In base al Poc per quanto riguarda la Darsena Pop Up si parla di riuso temporaneo. In futuro la zona cambierà, ma ciò che so me lo tengo per me".

E anche dall'amministrazione comunale bocche cucite sul futuro dell'area. Probabile che la trattativa sia ancora in atto, visto il massimo riserbo di tutte le parti in causa. Di certo c'è che sarebbe un peccato se i container venissero smantellati senza un progetto ben definito in vista, con il rischio che l'area possa tornare nel degrado. Tanto che alcuni cittadini hanno lanciato un appello per cercare di evitare la chiusura.