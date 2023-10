In Darsena arriva il prototipo del progetto Agnes: "Fotovoltaico galleggiante pronto per l'Omc"

Da sabato è in corso l'assemblaggio del primo prototipo dell'impianto solare galleggiante di Agnes. Lo comunica il sindaco di Ravenna Michele De Pascale. Una notizia che riguarda il maxi progetto del parco energetico che dovrebbe sorgere al largo della costa ravennate. "Lunedì verranno montati i moduli fotovoltaici e il prototipo verrà calato in acqua in Darsena in occasione di Omc - rende noto il sindaco ravennate - Poi verrà spostato nella laguna di Venezia dove resterà per un anno per eseguire degli studi".