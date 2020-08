Darsena, si cerca un condominio per raccogliere dati sull’efficienza energetica e la qualità dell’aria

Il progetto europeo Dare Uia, che ha come obiettivo di sperimentare in Darsena di Ravenna un processo innovativo di rigenerazione urbana, basato sull’uso consapevole degli strumenti digitali e sul coinvolgimento fattivo della cittadinanza, propone una chiamata pubblica con oggetto la raccolta e la gestione di dati, tra cui quelli ambientali relativi alla qualità dell’aria nelle abitazioni e quelli relativi alle prestazioni energetiche degli edifici.

L’obiettivo è individuare un condominio privato che abbia sede nel quartiere Darsena nel quale potrà essere realizzata gratuitamente la campagna di rilevazione di qualità dell’aria e prestazioni energetiche. Nello specifico, l’azione pilota prevede due tipi distinti di rilevazione dati. Il benessere indoor, attraverso la misurazione della qualità dell'aria (CO2) e delle condizioni termoigrometriche negli edifici con le relative implicazioni sulla qualità della vita dei condomini residenti, e le prestazioni energetiche, grazie alla rilevazione e all'elaborazione dei parametri relativi alle utenze elettriche e termiche negli edifici. È un’opportunità interessante per capire quanto e come si consuma, su quali aspetti eventualmente intervenire e quali obiettivi di benessere abitativo e risparmio energetico ci si possano attendere.

La campagna di monitoraggio e analisi sarà coordinata da CertiMaC, Organismo di Ricerca fondato da ENEA e CNR per promuovere l'innovazione nel campo energia e materiali, all’interno dell’azione pilota che vede la regia di CNA Ravenna, con il supporto tecnico-scientifico di ENEA.

Per presentare la propria manifestazione di interesse si richiede la compilazione del form online unitariamente all’invio del modulo di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del 5 ottobre 2020. Tutte le modalità di partecipazione al link: https://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualità dell’aria e risparmio energetico sono due parametri fondamentali per il benessere dei cittadini: meno emissioni di CO2, meno costi per le famiglie, maggiore qualità della vita fuori e dentro casa. Ed è questa la direzione verso cui punta l’azione pilota nell’ambito del progetto, anche alla luce dei recenti incentivi fiscali per le famiglie previsti dal Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico.