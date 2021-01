Coronavirus, Ravenna maglia nera per nuovi decessi in Emilia Romagna: 15 morti

Ravenna maglia nera per nuovi decessi tra le persone risultate positive al covid-19. Sono infatti quindici (7 donne, due di 87, 92, 97, due di 100, 102 anni, e 8 uomini di 59, 75, 78, 85, 89, 90, 94, 96 anni). De quindici decessi, 10 sono risalenti alle ultime 24-72 ore e gli altri a giorni precedenti. I nuovi contagiati sono invece 173, 109 dei quali con sintomi (80 maschi e 93 femmine) 165 in isolamento domiciliare e 13 ricoverati.

Nel dettaglio 114 positivi sono emersi da contact tracing; 50 da tamponi per sintomi; 8 da tamponi per test privati, 1 da tampone per rientro dall'Albania. I tamponi eseguiti sono stati 1.844. Sono state inoltre comunicate 4 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono 14.456.

I dati in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.790 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 15.467 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 11,6%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 871 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 341 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 692 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di sabato è 46 anni. Sui 871 asintomatici, 441 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 32 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 22 con gli screening sierologici, 11 tramite i test pre-ricovero. Per 365 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.467 tamponi, per un totale di 2.685.079. A questi si aggiungono anche 548 test sierologici e 9.832 tamponi rapidi effettuati da venerdì.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 200 in più rispetto a venerdì e salgono così a quota 122.054. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sabato sono 58.368 (+1.521 rispetto a venerdì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.449 (+1.538), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 240 (5 in meno rispetto a venerdì), 2.679 quelli negli altri reparti Covid (-12). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8.279.

Gli ultimi contagi

1 fuori provincia

3 Alfonsine

1 Brisighella

3 Castelbolognese8

13 Cervia

2 Conselice

8 Cotignola

36 Faenza

16 Lugo

7 Massa Lombarda

73 Ravenna

4 Riolo

3 Russi

3 Solarolo