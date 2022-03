Davide Cassani in visita all’Ippodromo dove sorgerà il Ravenna Bike Park

L’ex CT della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani ha approfittato della sua presenza a Ravenna per visitare lo spazio dell’ex Ippodromo Candiano dove sorgerà il Ravenna Bike Park. Accompagnato dal Comitato Amici del Ciclismo di Ravenna, Cassani ha potuto constatare di persona quali siano gli spazi e la potenzialità del progetto – già previsto nel piano degli investimenti del Comune di Ravenna per il 2022 – rinforzando nei promotori la convinzione che solo attraverso strutture di questo tipo, con una forte vocazione alla multidisciplinarietà e con la possibilità di praticare ciclismo in condizioni di piena sicurezza, sarà possibile rilanciare il ciclismo di base tra i giovani e giovanissimi. La visita di Davide Cassani è un’ulteriore iniezione di fiducia per il Comitato Amici del Ciclismo, che solo alcune settimane fa ha candidato il Ravenna Bike Park nella call del Progetto DARE per la rigenerazione della Darsena e che, a un anno dal lancio della petizione che ha raccolto mille firme di cittadini ravennati, continua il suo lavoro per fare in modo che il sogno diventi realtà.