Davide Cassani ospite a "Storie di Runner 451": al Giro d'Italia tornano finalmente tanti campioni

Davide Cassani ospite della puntata numero 12 di Storie di Runner 451, lo show e podcast dedicato alla corsa. Nella lunga intervista concessa ai due conduttori, Simone Cellini, di Russi e Marco Raffaelli di Roma, Cassani oltre a raccontare di come si è allena e di come ottenne un tempo eccezionale in maratona, ha affrontato molti argomenti tra cui il ritorno dei campioni al Giro di Italia, l'importanza del Tour De France nella nostra regione nel 2024, il problema del troppo professionismo tra i giovani e di tante altre curiosità Nella stessa puntata ospite anche il giornalista esperto di sport, de Il Giornale, Antonio Ruzzo. La puntata sarà disponibile da domenica 16 aprile alle 19:00 su YouTube a questo link https://youtu.be/YnUiJq1sbSc