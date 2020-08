Ricerche finite: trovato il cadavere dell'uomo tuffatosi dal catamarano

E' stato rinvenuto a 500 metri dalla riva davanti al canalino di Milano Marittima il cadavere di Davide Pastorelli, il 46enne cesenate che giovedì pomeriggio si era tuffato da un catamarano a circa 300 metri dalla costa scomparendo poi tra le onde. Una tragedia in mare i cui contorni devono ancora essere chiariti nel dettaglio.

Ciò che è certo è che quattro persone - due coppie - giovedì pomeriggio erano uscite al largo a bordo di un catamarano per un pomeriggio spensierato, all'altezza del noto stabilimento Papeete Beach. A un certo punto, intorno alle 17, il cesenate ha deciso di tuffarsi ma, per motivi ancora in corso d'accertamento, non è riuscito a tornare sulla barca dei suoi amici. Il mare non era particolarmente mosso e i suoi amici hanno anche pensato che avrebbero potuto rivederlo direttamente sulla battigia, ma così non è stato.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Capitaneria di Porto e anche i Vigili del fuoco con elicottero e sommozzatori, che hanno battuto la zona alla ricerca dell'uomo. Le ricerche praticamente non si sono mai fermate, e alle 9 di venerdì mattina l'elicottero ha sorlvolato la zona individuando il cadavere dell'uomo. Il recupero è avvenuto con l'ausilio di due sommozzatori: uno si è calato dall'elicottero, l'altro da una motovedetta. La salma del 46enne è stata portata alla Capitaneria di porto di Cervia.