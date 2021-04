De Pascale a Draghi: "Necessari investimenti sul futuro per scuole e infrastrutture"

Sono necessari "investimenti che abbiano una ricaduta concreta e una creazione di valore per le generazioni future". Questo il messaggio che il presidente dell'Upi, Unione delle Province italiane, e sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, lancia al presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, incontrato giovedì in videocall in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per Draghi, spiega De Pascale in un post, Province e Comuni devono essere "le antenne del Governo". Da qui, prosegue il presidente della Provincia di Ravenna, la necessità che gli Enti locali si riapproprino di "una capacità di progettazione e di una semplificazione delle norme e delle competenze". In primo luogo, conclude De Pascale, occorre concentrarsi nel "valorizzare le giovani generazioni garantendo loro scuole efficienti e innovative e nel mettere in sicurezza le infrastrutture, in particolare i ponti e i viadotti". (fonte Dire)