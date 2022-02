De Pascale alla cerimonia di insediamento di Mattarella: "Un discorso emozionante che spinge il Paese verso il futuro"

"E' un onore essere oggi alla cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica a rappresentare tutte le Province italiane ed è un privilegio per me potere portare al Presidente Mattarella il ringraziamento sincero degli amministratori provinciali e delle comunità che amministriamo, per avere ancora una volta posto l'interesse nazionale davanti a tutto". Lo dichiara il Presidente dell'Upi Michele de Pascale e sindaco di Ravenna, che giovedì partecipa alla cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Il Presidente Mattarella è per le Province e per le istituzioni tutte un faro e un riferimento costante - continua il sindaco - in questo momento ancora così critico per il Paese, la sua guida ci sarà preziosa nel nostro impegno al servizio dei cittadini".

“Un discorso emozionante, di un Presidente che spinge il Paese a guardare con orgoglio e coraggio al futuro e che sottolinea più volte come per farlo sia necessaria l’unità di tutte le istituzioni: Governo, Parlamento, Regioni, Province e Comuni - questo il commento di De Pascale al discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica - E’ arrivato forte il messaggio del Presidente Mattarella che richiama le istituzioni della Repubblica, quelle nazionali e quelle locali, all’unità, alla responsabilità, all’impegno comune, per rendere più forte la nostra Patria per ristabilire un legame di fiducia con i cittadini. Noi non possiamo che rinnovare i nostri sinceri ringraziamenti al Presidente Mattarella e ribadire che nelle Città e nelle Province che amministriamo il nostro sostegno sarà come sempre pieno”.