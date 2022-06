L'allarme di De Pascale: "In 3 anni la spesa sanitaria italiana scenderà sotto i livelli pre-Covid. Una scelta inspiegabile"

"Basta tagli alla sanità in Italia": questo il messaggio lanciato dal sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Venerdì mattina, durante la presentazione delle nuove apparecchiature nella struttura sanitaria Ravenna 33, è intervenuto anche il primo cittadino ravennate che ha voluto cogliere l’occasione per parlare di investimenti nel settore sanitario. E proprio in questo contesto, il sindaco ha lanciato l’allarme: “La spesa sanitaria nel nostro Paese nel giro di tre anni scenderà sotto i livelli del 2019”.

Per De Pascale si tratta di “scelte inspiegabili” e nettamente in contrasto rispetto a investimenti importanti in campo sanitario come quella di Ravenna 33. “Ci chiedevamo quanto tempo ci avremmo messo in Italia a tornare ai livelli pre Covid, a dimenticare i giorni più bui della pandemia e a tagliare di nuovo i fondi alla sanità. I più pessimisti pensavano che avremmo impiegato 4-5 anni. Invece ci abbiamo messo solo pochi mesi”. Questa inversione di tendenza per il sindaco ravennate rappresenta “un affronto verso tutte le vittime del Covid e verso gli operatori e i professionisti sanitari che hanno combattuto contro la pandemia. Dobbiamo lottare perché questo trend si inverta”.