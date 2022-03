Debutta il nuovo servizio di spesa online: prodotti a casa o da ritirare negli appositi armadietti

Cia – Commercianti Indipendenti Associati, Cooperativa associata al consorzio nazionale Conad, insegna leader nella grande distribuzione in Italia, avvia il servizio di spesa online “Hey Conad”. Il servizio partirà dall’11 aprile quella di Ravenna. I clienti potranno acquistare online scegliendo se ricevere la spesa a casa oppure ritirarla nel punto vendita più vicino o presso gli appositi locker (armadietti).

Navigando il sito, il cliente avrà la possibilità di esplorare le offerte, scegliere i prodotti da acquistare, registrarsi e selezionare il giorno e l’orario per ricevere o ritirare la spesa. Sarà inoltre reso disponibile un servizio di customer care dedicato. L’assortimento di prodotti in vendita sul canale on line e? composto da circa 10.000 referenze che spaziano tra la categoria dei freschi (ortofrutta, carne, ittico, salumi, formaggi), dei secchi e dei surgelati. Le preparazioni e le gestioni delle spese online avverranno presso una struttura dedicata all’evasione degli ordini e-commerce, situato a Pievesestina di Cesena, all’interno del quale saranno impiegati circa 70 nuovi addetti.