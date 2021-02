Decentramento, ideati 166 progetti per valorizzare e riqualificare il territorio

Sono 166 i progetti contenuti nel documento “Abitare il Territorio”, recentemente approvato dalla giunta, che raccoglie le iniziative culturali promosse dai consigli territoriali con le associazioni e rivolte alle comunità del forese e della città. Inevitabilmente l’emergenza sanitaria ha imposto modifiche alla maggior parte dei progetti e le iniziative per il 2021 saranno suscettibili di variazioni in base all’andamento della pandemia. D’altro canto però le criticità sono diventate opportunità di rinnovamento. Nuove modalità hanno permesso di non perdere nessuno dei progetti ormai consolidati rivolti alla scuola, trasformandoli in progetti digitali. Analogamente, una decisa svolta tecnologica ha coinvolto il progetto Lavori in Comune, a cominciare dalle procedure on line nelle iscrizioni.

Si confermano gli ambiti tematici comuni ai dieci consigli territoriali: dai laboratori creativi e ludico manipolativi alle iniziative di valorizzazione delle tradizioni locali, dai percorsi di conoscenza della storia, dell’ambiente, degli animali, ai progetti volti a incentivare l’amore per la musica, l’arte, la scrittura e il teatro, dai progetti per contrastare dipendenze, solitudine e bullismo, ad iniziative per promuovere scambi intergenerazionali e condivisione.

“Ci troviamo di fronte a un patrimonio di iniziative che coinvolgono tutto il territorio comunale – dichiara l’assessore al Decentramento Gianandrea Baroncini - dalle aree cittadine a quelle di tutto il forese, e persone di tutte le età; perché sono dedicate sia a temi che interessano i cittadini e le cittadine di tutto il comune, sia alla valorizzazione di specificità locali; perché si tratta di attività che promuovono la cultura intesa come un sistema di welfare basato sulla realizzazione di un benessere diffuso a favore di tutta la comunità, che integra a pieno titolo i servizi alla cittadinanza. Le oggettive difficoltà derivanti dalla pandemia hanno seriamente compromesso la programmazione dell’anno passato, soprattutto per quelle iniziative, tantissime, che puntano alla condivisione e alla socialità. Ma al contempo sono state uno stimolo a reinventare nuovi modi per stare insieme e a tutti gli attori in campo - associazioni, volontari, consigli territoriali, assessorato, enti e istituzioni, gruppo degli operatori e delle operatrici culturali - va riconosciuto il grande sforzo fatto per non perdere coesione. Anche per il 2021 la sfida si preannuncia impegnativa, ma partiamo con una maggiore consapevolezza, l’esperienza pregressa ci ha indicato la strada e i progetti in campo per quest’anno sono all’insegna della flessibilità”.

A titolo esemplificativo seguono alcuni dei progetti delle varie aree.