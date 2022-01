Decine di conigli abbandonati al freddo, l'appello di Enpa: "Chiedete aiuto"

Ancora tanti, troppi abbandoni di coniglietti. "Non più solo al Parco Pertini di Cotignola ma, nelle ultime settimane, abbiamo ricevuto segnalazioni di coniglietti vaganti per il centro città di Lugo e nella zona industriale di Fusignano - denunciano da Enpa di Lugo - Sono circa una decina i recuperi nell'ultimo mese di questi dolci animaletti, quasi tutti cuccioli. Vengono trovati impauriti e spaesati, denutriti e ipotermici. Ormai non crediamo più alla storia "potrebbero essere scappati": chi porta a casa un coniglietto, come un qualsiasi altro animale, ha il dovere di tenerlo in sicurezza, di nutrirlo, di garantirgli adeguati controlli veterinari per la cura della sua salute e soprattutto ha il dovere di rispettarlo e amarlo. Avere un animaletto da compagnia è una scelta, non un obbligo, perciò una volta accolto un pelosetto in famiglia si ha la totale responsabilità di esso".

"I coniglietti sono animali meravigliosi in grado di donare gioia e amore a chi li ama, ma hanno bisogno di particolari attenzioni e accorgimenti - spiegano gli animalisti - Non sono fatti per la vita in gabbia, vanno educati alla condivisione degli spazi con noi e soprattutto vanno rispettati, non sono peluche! Ora questi piccoletti sono al sicuro dai nostri volontari, sono fuori pericolo e alcuni sono già stati sterilizzati, ma quanti altri ancora dovremo raccogliere dalla strada prima che qualcosa cambi davvero? E quanti altri, dei quali non siamo a conoscenza, non ce la faranno in queste notti gelide e in ambienti non idonei? Facciamo appello a ciò che resta del buon senso umano: prima di prendere animali, informatevi sul modo migliore per accudirli e, se vi rendete conto di non riuscire più a badare a loro, non abbandonateli: chiedete aiuto!".