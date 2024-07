Decoro, i divieti relativi al consumo di cibo e alcol in strada: Polizia locale in campo per i controlli

L’amministrazione comunale di Cervia ha attivato i controlli della Polizia locale relativamente al consumo di alimenti e bevande sulle strade, il cui fenomeno avviene in particolare nel periodo estivo. I controlli verranno effettuati anche in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine. Il regolamento comunale di polizia urbana, entrato in vigore nel 2023, stabilisce norme specifiche riguardo al consumo di alimenti e bevande sulle strade durante il periodo estivo.

Questi provvedimenti sono parte di una strategia mirata a prevenire comportamenti problematici legati all'abuso di alcolici, che possono causare disagio ai residenti, turisti e frequentatori delle zone più affollate della città. Tali comportamenti possono anche contribuire al degrado urbano e sociale e rappresentare rischi per la sicurezza pubblica.

Ecco un riepilogo delle principali disposizioni

Divieto di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici: durante tutta l'estate è vietato consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche, ad eccezione dei locali autorizzati e delle aree adibite a plateatico.

Trasporto e detenzione di bevande alcoliche: dalle 21 alle 22: è consentito trasportare e detenere bevande alcoliche solo se queste sono in imballaggi chiusi e sigillati; dalle 22 alle 6: è vietato trasportare e detenere bevande alcoliche destinate al consumo, sia su veicoli che a piedi, in borsoni o altri contenitori.

Vendita per asporto di bevande alcoliche: dalle 22 alle 6: è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, inclusa quella tramite distributori automatici. La vendita è ammessa solo all'interno dei locali autorizzati o nelle aree concesse per la somministrazione; dalle 21 alle 22: la vendita per asporto deve avvenire in imballaggi chiusi e sigillati, con divieto di consumo sulla pubblica via; è destinata esclusivamente al consumo domestico. Per i distributori automatici, la vendita è permessa solo con la presenza di operatori per l'imballaggio.

Somministrazione di bevande alcoliche: non è consentito servire bevande alcoliche in bottiglie o contenitori di vetro, salvo che per il consumo al tavolo nei locali autorizzati.

Divieti per minorenni: tutti i divieti sono validi per le 24 ore del giorno.

Obbligo di esposizione dell'avviso: i locali che vendono o somministrano bevande alcoliche devono esporre un avviso ben visibile contenente le norme e i divieti previsti dal regolamento.

Sanzioni per violazioni: In caso di violazione delle disposizioni, sono previste sanzioni pecuniarie che variano da 50 a 500 euro, oltre al sequestro delle bevande alcoliche.