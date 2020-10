Decreto anti-Covid: Emilia Romagna Festival sospende gli spettacoli

Alla luce del nuovo Decreto Ministeriale emanato per contrastare e contenere la diffusione del Covid 19, entrato in vigore lunedì 26 ottobre, Emilia Romagna Festival sospende tutti gli spettacoli in programma fino al 24 novembre 2020.

Sono dunque sospesi gli spettacoli delle stagioni concertistiche ERF presso il Teatro Stignani di Imola, il Teatro Masini di Faenza e il Teatro Cassero di Castel San Pietro Terme, in programma da lunedì 26 ottobre fino a martedì 24 novembre.

Sono quindi rinviati a data da destinarsi, in attesa dell'evolversi della situazione, gli eventi in programma al Teatro Masini di Faenza il 28 ottobre, il 9 e il 24 novembre.