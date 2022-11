Degrado e criminalità in piazza Baracca: via le panchine e il chiosco di piadina

L'amministrazione comunale di Ravenna corre ai ripari sulla situazione di degrado che caratterizza la zona di piazza Baracca. Anche alla luce di due episodi di accoltellamento verificatisi nelle ultime settimane. Come spiega martedì pomeriggio in consiglio comunale il vicesindaco Eugenio Fusignani, rispondendo a una interrogazione di Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, verranno eliminate le quattro panchine presenti "inutilizzate e inutilizzabili".

Si valuta con il titolare, del tutto estraneo agli episodi, il trasferimento del chiosco di piadina, che "di notte per la sua natura e posizione facilita gli episodi di microcriminalità". Al vaglio ci sono tre opzioni indicate dallo stesso titolare, "disposto a trasferirsi", prosegue Fusignani e "nel giro di breve tempo" verrà fatta una scelta. Si tratta solo del primo passo, esorta il civico Ancisi, che per la zona di piazza Baracca auspica "un piano complessivo di rivitalizzazione". (Dire)