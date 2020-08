Degrado nell'area 'ex Xenos': a breve una nuova recinzione

A meno di 24 ore dalla Pec inviata dalla lista civica La Pigna, il liquidatore della società proprietaria risponde positivamente alle richieste di mettere in sicurezza l’area "ex Xenos" di Marina di Ravenna, comunicando che a breve verrà installata una nuova recinzione. "Il liquidatore ha accolto con favore anche la nostra proposta di mettere a disposizione l’area, una volta ripristinata, per attività e iniziative delle associazioni locali, in attesa di capire come destinarla - spiega la capogruppo Veronica Verlicchi - Egli si é detto disponibile ad avanzare tale richiesta alla proprietà. Finalmente, grazie alla nostra iniziativa sostenuta dai residenti di Marina di Ravenna, viene data una risposta tempestiva e positiva a una situazione di degrado e di pericolo che imperversa nell'area da troppo tempo. Dato l’assoluto disinteresse del sindaco de Pascale anche verso questa problematica così sentita dai cittadini di Marina di Ravenna, abbiamo deciso di rivolgerci direttamente ai proprietari dell’area per stimolare un doveroso intervento. Ci auguriamo che si arrivi a un accordo tra proprietà e associazioni locali al più presto e che la società proprietaria garantisca la manutenzione costante dell’area, onde evitare ulteriori situazioni di degrado e pericolo per la salute pubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.