Degrado, perdite d'acqua e rifiuti, Comitato Lidi Nord: "Ma a Ravenna comanda Barabba?"

"Ma a Ravenna comanda Barabba?" È un vecchio detto popolare che indica una situazione non chiara e caotica e che calza sempre più a pennello per il nostro territorio. Da oltre due mesi abbiamo sollevato la problematica relativa alla pulizia delle strade e dei marciapiedi e non da meno delle cosiddette bocche di lupo. Con richieste specifiche di volta in volta agli assessori "competenti" abbiamo richiesto di attivarsi nei confronti di Hera, per la pulizia davanti alle strutture ricettive. In particolare l'hotel Corallo si è trovato nella parte di via dei Platani (a Marina Romea, ndr) senza il servizio di pulizia, con cumuli di aghi di pino e ramaglie a marcire per diverse settimane per strada. Il calendario della raccolta differenziata quasi mai rispettato e questo è un problema generale per i lidi nord ravennati. Non ne capiamo il motivo e ancora peggio è l'assordante silenzio dell'amministrazione comunale.

Da parte dell'assessore alle partecipate non un cenno di riscontro alle nostre richieste. Recentemente abbiamo segnalato una perdita di acqua che dura da 15 giorni in via dei Platani all'altezza sempre dell'hotel Corallo. La risposta che ci è giunta dagli uffici tecnici comunali è stata quella di informarci che hanno aperto la segnalazione tramite il numero verde di Hera, la quale valuta la richiesta di bassa priorità.Esattamente come farebbe un normale cittadino. Ma in comune a Ravenna non c'è qualcuno che abbia l'autorità di richiamare la multimilionaria Hera al rispetto delle scadenze e ad intervenire in caso di urgenze documentate? La situazione di via dei Platani è ulteriormente peggiorata con la tempesta di venerdì scorso in quanto le cosiddette bocche di lupo non raccolgono più l'acqua perché otturate da foglie e aghi di pino. Abbiamo quindi deciso di lanciare il nostro appello anche al signor Prefetto affinché questo territorio non diventi terra di nessuno. Prefetto che invitiamo a visitare, anche tramite questo giornale, i lidi nord ravennati e rendersi conto di quanto sia necessario che l'amministrazione comunale inizi a destinare risorse e investimenti per la riqualificazione di tutta la zona. Nel frattempo aspettiamo speranzosi che almeno nella quotidianità qualcosa migliori.

Massimo Fico - presidente del Comitato cittadino Lidi Nord Ravennati