Dehor all'aperto per bar e ristoranti fino a fine anno: l'ordinanza

Un’ordinanza comunale proroga fino al 31 dicembre il provvedimento, in scadenza proprio mercoledì, che per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna ha esteso anche alle attività artigianali e commerciali già autorizzate a far consumare sul posto i prodotti alimentari la possibilità di recuperare all’esterno i posti previsti per il consumo all’interno dei locali, qualora non utilizzabili, nonché ha consentito ampliamenti delle superfici occupate all’esterno, così come per le attività di somministrazione di alimenti e bevande sulla base della normativa nazionale. Si tratta di una delle molteplici misure di sostegno alle attività colpite dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria.