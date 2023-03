Caro bollette, i comuni prelevano risorse dal fondo di riserva del ConAmi

Un milione e cinquecentomila euro. Questa la cifra di risorse aggiuntive prelevate dal fondo di riserva del Conami e ripartite per quota tra i comuni soci. Come deliberato nell’assemblea dei soci del 20 febbraio scorso, le risorse sono state distribuite per far fronte agli effetti negativi del caro energia sui bilanci degli enti locali.

In particolare tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio i comuni di Imola, Faenza, Castel San Pietro e Medicina avevano presentato richiesta specifica al consorzio azienda multiservizi intercomunale, e il consiglio di amministrazione aveva deliberato lo scorso 8 febbraio di proporre la ripartizione all’assemblea dei soci.

Ripartizione che è stata in seguito deliberata e in base alle quote detenute ai comuni ravennati spetteranno complessivamente 272mila euro così ripartite: 99mila euro a Faenza, 41mila euro a Massa Lombarda, 25mila euro a Brisighella, 21mila e 20mila rispettivamente a Conselice ed a Castel Bolognese, poco meno di 15mila euro rispettivamente a Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo e Bagnara, e quasi 10mila euro a Casola Valsenio.

In virtù delle maggiori quote detenute, pari al 65%, al comune di Imola spettano invece 975mila euro di risorse. La distribuzione delle riserve è stata giudicata sostenibile in base alla posizione finanziaria del Consorzio, considerato inoltre che nell’attuale fondo di riserva resteranno risorse pari a circa 1 milione e 87mila euro.