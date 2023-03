La denuncia del sindacato di polizia: "Nel commissariato rimarranno solo 5 ufficiali in servizio"

Il sindacato della Polizia chiede a gran voce un intervento per evitare la difficile situazione che starebbe colpendo l'attività del Commissariato di Faenza. La segreteria del sindacato Siulp di Ravenna, nella giornata di lunedì, si è riunita presso i locali del Commissariato manfredo, sede scelta per testimoniare la vicinanza dell'organizzazione sindacale e denunciare la "drammatica situazione che vede entro il prossimo mese di ottobre la presenza in servizio di solo 5 ufficiali di Polizia giudiziaria". Una situazione che, secondo il sindacato, potrebbe paralizzare di colpo la delicata attività di polizia. Nel corso della riunione, oltre a incontrare il personale del Commissariato e raccogliere da questo le rimostranze in merito alla ordinaria situazione organizzativa e lavorativa, il segretario generale del Siulp ravennate, Herrol Benedetti, ha proposto alla Segreteria di sostenere un documento da inoltrare alla Segreteria nazionale per un’oggettiva istantanea della situazione, richiamando l’attenzione e l'intervento del Ministero dell’Interno "sollecitando una urgente e improcrastinabile azione finalizzata all’invio di Ufficiali di Polizia giudiziaria".

"Consapevoli della rilevanza logistica del Commissariato di Faenza, in un territorio economicamente importante, con la conseguente necessità di operare in prevenzione, controllo del territorio e ancor più di repressione con indagini di Polizia Giudiziaria che, inevitabilmente, determinano attività delegata dall’Autorità Giudiziaria, è pertanto impensabile che i colleghi del Commissariato manfredo possano continuare a sostenere le attuali condizioni lavorative, aggravate dall’assenza di ufficiali di Polizia Giudiziaria in grado di rapportarsi con gli Enti e l’Autorità Giudiziaria" afferma il Siulp. Come ribadito dal segretario provinciale Benedetti, "si rende necessario un repentino intervento del Dipartimento della Polizia di Stato per arrivare in tempi rapidi a migliorare la situazione".