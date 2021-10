Deposito di Gnl a Ravenna, Legambiente: "E' uno schiaffo alla transizione ecologica"

Legambiente interviene senza mezzi termini nel contestare il deposito costiero di 20mila metri cubi di gas naturale liquefatto commissionato da Depositi Italiani Gnl, Edison e Scale Gas Solution che verrà inaugurato il 26 ottobre a Marina di Ravenna. L’impianto era già stato contestato dall’associazione e da comitati locali durante le prime fasi dell’iter di autorizzazione promuovendo una raccolta firme poi sfociata in una commissione consiliare specifica, che però non ha portato i risultati sperati da Legambiente.

“Come abbiamo già detto più volte, è stata un’assurdità inserire l’impianto in un contesto già a rischio incidenti rilevanti elevato ed oltretutto così vicino al centro abitato. La riteniamo una scelta motivata solo da interessi economici dei proponenti e senza un reale beneficio per la comunità” – commenta Legambiente. L'associazione contesta anche il fatto che, secondo i proponenti, il GNL rappresenterebbe una fonte energetica più pulita, tesi alla quale si oppone il recente studio dell’associazione Transport&Environment secondo cui "i camion a GNL, mezzi su cui prevalentemente verrà destinata la risorsa - afferma Legambiente - emetterebbero 37 volte più particolato atmosferico dei veicoli a diesel, 2-5 volte in più di NOx ed il 26% in più di gas climalteranti considerando tutta la filiera del combustibile".

Il tema centrale sono infatti i gas climalteranti: “Nel 2030 il PAESC (Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima) del Comune di Ravenna si propone di tagliare del 60% l’emissione di gas climalteranti, ma intanto sul territorio si promuovono progetti che le incrementano - sottolinea Legambiente - Vogliamo ricordare come il gas metano sia un potente gas serra e di come le infrastrutture legate al gas inevitabilmente emettono una quota del 2-3% di gas metano direttamente in atmosfera per il fenomeno del venting. Nel caso specifico parte del gas stoccato viene addirittura bruciato per il mantenimento di pressioni costanti nei depositi”.

Per l’associazione ambientalista le soluzioni dovrebbero essere state altre: “L’impianto è sempre stato venduto come necessario per migliorare le emissioni del trasporto navale, ma solo una piccolissima parte del combustibile è destinato alle navi quando invece avrebbero potuto rifornirsi direttamente all’impianto di Rovigo già esistente. Per il trasporto merci è impensabile ad oggi investire ancora su gomma, quando ancora ci sono importanti quote da spostare su ferro. E’ inutile ribadire che si tratta di un investimento fuori tempo massimo per la transizione ecologica - conclude Legambiente - ma almeno chiediamo che venga posta un’attenzione particolare a questo impianto sia in termini di sicurezza che di emissioni dirette di gas metano”.