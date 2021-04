Si accende il "derby" tra Ravenna e Rimini: in palio il restauro del dipinto della Classense

Una "competizione" a tappe nel mondo della cultura e della rinascita, è questa l'essenza di "Opera Tua", l'iniziativa messa in campo da Coop Alleanza 3.0 e che prenderà il via proprio da Ravenna. Quello di "Opera Tua" è una caccia ai tesori nascosti e a volte poco valorizzati d'Italia che, per il quarto anno consecutivo, mette ai voti le opere artistiche di varie zone della Penisola per decretare quali tra queste saranno restaurate e potranno quindi tornare al loro antico splendore.

Il cammino di questo importante progetto di riqualificazione artistica parte in aprile e proprio da Romagna. Protagonista della nostrà città è il progetto di restauro della "Resurrezione di Lazzaro", dipinto monumentale di Francesco Zaganelli (Cotignola 1460 – Ravenna 1532, considerato uno dei migliori artisti del panorama romagnolo tra Quattro e Cinquecento) conservato nella Sala Muratori della Biblioteca Classense.

Votare per il progetto è semplice, basta andare sul sito di Coop Alleanza 3.0 nella sezione dedicata all'iniziativa "Opera Tua" nel periodo indicato per ciascuna Regione. Le votazioni per il dipinto ravennate sono aperte dal 15 aprile al 14 maggio. Tuttavia l'opera della Classense dovrà confrontarsi con il busto di Luigi Poletti, statua in marmo conservata presso il Teatro Galli di Rimini, per avere accesso ai fondi per il restauro.

Proprio questa è la caratteristica di "Opera Tua": ogni mese, due gioielli artistici della stessa zona vengono proposti a soci e clienti che, con il loro voto, determinano a quale opera destinare i fondi per il recupero. L’andamento dei voti sarà visibile sul sito e l’opera vincitrice verrà resa nota alla fine di ogni tappa. Online sarà anche possibile seguire il restauro, con informazioni sui tempi e l’avanzamento.