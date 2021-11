Derby Rimini-Ravenna, scintille tra le tifoserie al termine della partita

Finale di partita ad alta tensione al "Romeo Neri" dove è andato in scena il derby tra Rimini e Ravenna terminato, per la cronaca, con il pareggio di 1 a 1. Dopo il triplice fischio dell'arbitro, tuttavia, ci sono state alcune scintille tra i tifosi ospiti che nel corso del deflusso dallo stadio sarebbero dovuti salire sugli autobus che li avrebbero portati alla stazione ferroviaria. L'inizio dei tafferugli, tuttavia, è stato subito stroncato dal personale della polizia di Stato che ha evitato che le opposte tifoserie venissero a contatto. I supporter ravennati, quindi, sono stati fatti salire sui mezzi pubblici appositamente impiegati per il trasferimento in piazzale Cesare Battisti e scortati dalle forze dell'ordine hanno raggiunto lo scalo ferroviario senza ulteriori problemi.