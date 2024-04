Designer in Siria, migrante per salvare la famiglia: "I miei figli si svegliavano tremando a ogni sparo"

"Vengo dalla Siria, che purtroppo oggi non è un Paese sicuro per vivere. Ho deciso di lasciare Homs, la mia città, perché non avevo modo di mandare i miei figli a scuola con la certezza che sarebbero tornati a casa. Homs è stata una delle città più colpite dalla guerra. Ci sono ancora tante milizie, molte vengono dal Libano. Ogni giorno venivano a chiederci soldi per lasciarci in pace: ci puntavano contro i fucili ed eravamo costretti a pagare. Lavoravo in uno studio di design, ma non potevo vivere sapendo che i miei figli erano in pericolo e che non avrebbero avuto un’educazione. Si svegliavano tremando a ogni sparo che sentivano. Mi chiedevano di fare qualcosa per farli stare al sicuro". A raccontare la sua storia è un uomo siriano di 44 anni, uno dei 202 migranti soccorsi venerdì nel Mediterraneo centrale dalla nave 'Life Support' di Emergency arrivata questa mattina al porto di Ravenna.

L'uomo è partito dalla Siria due mesi fa con sua moglie e i suoi due figli. Hanno raccolto i soldi per il viaggio, preso uno zainetto a testa e hanno lasciato la loro casa in cerca di un futuro. "Siamo andati prima in Egitto e poi in Libia. Per alcuni giorni abbiamo aspettato a Bengasi. Dovevamo trovare qualcuno che ci portasse a Sabratha, a ovest di Tripoli - racconta - L’unico modo per proseguire era pagare più soldi: ci hanno chiesto mille dollari per il viaggio in auto che separa queste due città. Durante il viaggio i miei due figli continuavano a chiedermi: 'Baba, dove stiamo andando? Perché non siamo a casa?’. Potevo solo dirgli che presto tutto sarebbe finito e che dovevano aiutarmi ed essere forti".

A Sabratha sono rimasti qualche giorno, finché una notte alcuni uomini armati gli hanno detto che dovevano andare. "Quando siamo arrivati sulla costa, ho visto la barca su cui dovevamo salire in più di 100 - dice - Era piccolissima, in legno, non ci saremmo mai stati tutti. Con mia moglie abbiamo detto che saremmo tornati indietro, ma ci hanno risposto che se non fossimo saliti ci avrebbero sparato. Per fortuna me l’hanno detto in inglese e quindi i miei figli non hanno capito cosa stesse succedendo. La situazione era drammatica, hanno iniziato a piangere".

"La mia è solo una storia e ci sono altre mille storie simili alla mia in Libia - conclude il 44enne - Mille famiglie siriane che si trovano ancora lì bloccate perché magari sono rimaste senza soldi. Posso solo pregare per loro. Spero che trovino il modo di lasciare la Libia".