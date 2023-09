Deumidificatori, piani cottura e cappe per gli alluvionati: come richiederli

È aperto fino alle 12.30 del 29 settembre il bando per la distribuzione di elettrodomestici e deumidificatori portatili, donati al Comune di Ravenna e da destinare ai nuclei familiari colpiti dall’emergenza alluvione dello scorso maggio. Per i residenti nel Comune di Ravenna sono disponibili: 10 piani cottura, 5 cappe aspiranti, 8 piani cottura incasso 4 fuochi, 6 piani cottura incasso 5 fuochi, 6 forni da incasso, 5 microonde da incasso e 20 deumidificatori portatili.

L’avviso è rivolto ai nuclei familiari residenti nel comune di Ravenna, la cui abitazione principale è stata interessata dai fenomeni alluvionali. Per la distribuzione del bene sono stati individuati alcuni criteri che determineranno un punteggio: presenza nel nucleo di figli minori (5 punti ogni figlio minore), adulti senza reddito (5 punti per ogni adulto senza reddito nel nucleo), presenza nel nucleo di portatori di handicap, disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%: (10 punti), persone/nuclei seguite/i dai servizi sociali (5 punti), abitazioni al piano terra: 5 punti (dove per abitazione si intende l’immobile i cui vani risultano abitualmente abitati, non le sole pertinenze), abitazioni nelle quali non sia possibile rientrare prima di 6 mesi a far data dal 16 maggio 2023: (10 punti). I punteggi sono da considerarsi sommabili in caso sussistano, fra quelle citate, più situazioni.

Sulla base delle istanze pervenute, saranno stilate 7 distinte graduatorie, una per ogni tipologia di bene da distribuire, sulla base dei punteggi ottenuti e che, in caso di parità di punteggio, farà fede l’ordine di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento dei beni disponibili. Può presentare domanda un unico componente del nucleo familiare e sarà riconosciuto un solo bene per ciascun nucleo.

Dal seguente link è possibile leggere il bando integrale e avere maggiori informazioni su come presentare la domanda: https://www.comune.ra.it/bandi/avviso-pubblico-per-la-distribuzione-di-elettrodomestici-e-deumidificatori-portatili-ai-nuclei-familiari-colpiti-dallemergenza-alluvione/. Per maggiori informazioni: 0544 482550 - email accoglienzasociale@comune.ra.it.