Devastata dall'alluvione: dopo 5 mesi riapre la banca a Solarolo

Ultimato un corposo intervento di ristrutturazione, ha riaperto i battenti la filiale UniCredit di Solarolo. I lavori sono stati resi necessari in conseguenza degli ingenti danni subiti a seguito dell’alluvione dello scorso maggio. La nuova banca di via Mazzini 53, accanto alle 4 postazioni di consulenza, ha reso disponibile un "digital corner" con chiosco multifunzione dove poter effettuare in modalità self-service e in tutta sicurezza operazioni online.

L’operatività giornaliera è supportata inoltre da un’area self service aperta 24 ore su 24, con ATM “evoluto”. Oltre alle consuete operazioni di prelievo è quindi possibile versare contanti e assegni e svolgere numerose tipologie di pagamento. I nuovi Atm sono abilitati anche al servizio Prelievo Smart, che consente di ottenere l’erogazione di contante con addebito sul conto anche senza utilizzo di carte bancomat.