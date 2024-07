Era stato devastato dall'alluvione: avanza il progetto per riqualificare il Crossodromo

Prende forma il progetto per dare nuova vita agli spazi del Crossodromo "Tre Ponti", in via Sant'Alberto. L'impianto sportivo, che si trova nella periferia nord di Ravenna, era stato infatti gravemente danneggiato dall'alluvione di maggio 2023, invaso dalle acque dei canali che avevano inondato gran parte delle aree vicine, come Fornace Zarattini, l'area del Canalazzo e Sant'Antonio. Nei giorni scorsi il Comune di Ravenna ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione e nominato il gruppo di progettazione, coordinato dall'ingegner Alessandra Leda.

"A seguito dell'alluvione - si legge nel documento di indirizzo alla progettazione - l'impianto è stato per circa due giorni alluvionato per circa 40 cm di acqua proveniente dai canali limitrofi. I danni principali si sono verificati alla palazzina cronometristi, dove la presenza di acqua e umidità dei giorni a seguire ha provocato il danneggiamento degli intonaci e della tinteggiature, oltre ai mobili presenti, e al blocco servizi igienici e spogliatoi ad uso atleti. L'acqua ha danneggiato gli appoggi dei blocchi prefabbricati scalzandone gli appoggi".

Trattandosi di un impianto sportivo in gestione su terreno comunale, il Comune si fa dunque carico dell'intervento che ha come obiettivo il ripristino del blocco spogliatoi e servizi igienici e del piano terra della palazzina cronometristi. Altri lavori, sugli uffici del Crossodromo, sono già stati invece portati a termine dal gestore dell'impianto, il MotoClub Ravenna, come ci spiega il vicepresidente Stefano Salaroli. "L'acqua aveva invaso le palazzine - racconta Salaroli, ricordando i giorni dell'alluvione - avevamo perso le balle di fieno della pista, le prese elettriche erano danneggiate, e i mobili degli uffici".

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday