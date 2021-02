Deve scontare 7 anni di reclusione: per lui si aprono le porte del carcere

Deve scontare sette anni di reclusione, oltre a una sanzione di 8mila euro. Un forlivese di 47 anni, domiciliato a Ravenna, è stato arrestato dai Carabinieri di Castrocaro in esecuzione a un ordine di carcerazione firmato dall'Ufficio Esecuzione Penali di Forlì. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato rintracciato dal personale dell'Arma, che ha provveduto a eseguire il provvedimento firmato in tribunale. Ora si trova in detenzione in carcere.