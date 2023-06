Deve lasciare casa e rischia di doversi separare dalla sua cagnolina di 18 anni: scatta la mobilitazione

L'associazione di volontari animalisti Clama, che si occupa degli animali domestici abbandonati o senza più un proprietario e che lavora in convenzione col Comune di Ravenna per incentivare le adozioni degli ospiti del canile comunale, si è fatta carico di sensibilizzare su un caso specifico: quello della cagnolina Aria, che all'età di 18 anni rischia di essere separata dall'uomo con cui ha condiviso la sua intera esistenza.

"Il suo compagno di una vita è seguito dai servizi sociali e deve lasciare l’appartamento dove ha vissuto - spiegano da Clama - È stata concessa una proroga, ma l'uomo vive con il terrore che si presenti l’ufficiale giudiziario e che, senza una soluzione abitativa che accolga entrambi, la cagnolina sia costretta a separarsi da lui. A un’età così avanzata, e dopo avere vissuto in simbiosi per una vita insieme, sicuramente ne morirebbe. Parliamo di una cagnolina di taglia medio piccola, molto tranquilla, che riesce ad allietare le giornate del suo amico: si parla tanto di pet therapy – a volte a sproposito – ma questo è davvero un caso in cui il prendersi cura di un amico a quattro zampe costituisce una terapia migliore di qualsiasi medicinale. Per questo, ancora una volta, chiediamo che le istituzioni si attivino per trovare un piccolo spazio per Aria e il suo compagno umano. La nostra associazione, come abbiamo scritto alla Giunta, ai servizi sociali e ai gruppi consiliari, è disponibile a offrire un contributo economico in caso di necessità".

Il tema è stato oggetto di interrogazione regionale a cura della consigliera Giulia Gibertoni (Gruppo Misto), che chiede di "consentire a chi è difficoltà dal punto di vista abitativo, soprattutto anziani e fragili, di tenere gli animali d’affezione e non scegliere se rinunciare ai servizi sociali", e di un'interrogazione del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi: "Condivido la richiesta di Clama, in termini sia di soluzione temporanea, che strutturale. Rilevo però che i gruppi consiliari non hanno competenze, mezzi, risorse umane e finanziarie alcuna per farsene carico. Per il caso attuale, eminentemente gestionale, potrebbero occuparsene i servizi (sociale e/o diritti degli animali o quali altri, individuati dalla Giunta). Per il problema strutturale, spetta alla Giunta, coi suoi assessori, la funzione organizzativa/propositiva che eventualmente richiedesse una o più deliberazioni del Consiglio comunale. Da parte di Lista per Ravenna la massima disponibilità a collaborare. Con queste premesse, chiedo quindi al sindaco se e come la sua Giunta intenda rispondere agli appelli di Clama".