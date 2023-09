Di corsa per la solidarietà: consegnata ai 'Cerviaman' la bandiera della città

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessora allo sport Michela Brunelli hanno consegnato a Cerviaman la bandiera di Cervia. Lo stendardo è stato personalizzato con la scritta: “Cerviaman. Campioni di sport, campioni di vita”, in riconoscimento della vocazione sportiva e sociale del gruppo. Cerviaman è nato dalla passione per il triathlon ed è diventato ben presto anche un’importante associazione di beneficenza per la comunità cervese. Anche quest’anno parteciperà all’Ironman, il momento sportivo clou dal punto di vista agonistico.

Il ricavato della stagione dei Cerviaman verrà devoluto alla costruzione di un nuovo centro diurno per giovani disabili a Cervia, grazie al “Progetto Filippo” a cui è rivolta l’iniziativa benefica che parte dal coinvolgimento dei genitori di Filippo, 20enne cervese che soffre di tetraparesi spastica fin dalla nascita. Per raggiungere lo scopo, i Cerviaman hanno attivato diversi strumenti, dalla vendita delle magliette, disegnate dai ragazzi delle scuole elementari e disponibili in diversi punti vendita della città; alla presenza a numerosi eventi e cene, il cui introito sarà appunto devoluto a questo progetto. Nel 2022 il progetto solidale ha sostenuto Azzurra, una ragazza cervese affetta dalla sindrome di Rett, e l’Airett, (Associazione Italiana Rett).

Il sindaco Medri e l’assessora Brunelli hanno dichiarato: "Cerviaman è una realtà che rende orgogliosa Cervia. Un’associazione che dedica il proprio impegno allo sport e al volontariato, che è profondamente radicata nella nostra città e che vive dei valori profondi dell’amicizia, della solidarietà e di aiuto al prossimo. Ringraziamo gli amici di Cerviaman per la loro sensibilità e per i loro progetti di solidarietà umana. La consegna della bandiera è un gesto simbolico, ma importante, che testimonia la stima e la gratitudine da parte dell’amministrazione comunale, riconoscente per il loro operato nella comunità".

Per Cerviaman Roberto Bagnolini, uno dei fondatori del gruppo: "In un anno cosi? difficile per questa terra e per Cervia avere ricevuto la bandiera della citta? ha un significato ancora piu? toccante delle passate edizioni. Correre sotto questi colori dara? forza e grinta agli atleti, quelle qualita? che i cervesi hanno ancora una volta dimostrato contro tutte le difficolta? che hanno affrontato. Adesso e? il tempo di Ironman e i Cerviaman sono pronti e questo e? il suggello. Al pari con lo sport prosegue l’impegno benefico accanto a Filippo Cerviaman e Cervese con la ‘C’ maiuscola che affronta il suo Ironman ogni giorno ed e? per questo che i Cerviaman sempre ripetono “Con la forza di Filippo Corriamo per Cervia"".