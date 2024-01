Di corsa per la solidarietà: tutto pronto per la prima edizione di 'Cervia Run'

Alla presenza dell’assessore allo sport del comune di Cervia, Michela Brunelli, è stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Palazzo Comunale la prima edizione della “Cervia Run”, la nuova rassegna podistica in programma a Cervia il prossimo 23-24 marzo. Con il patrocinio dell’amministrazione comunale e sotto l’egida della Fidal (la Federazione Italiana di Atletica Leggera) nasce dunque una nuova manifestazione sportiva “che - come ha evidenziato l’assessore Brunelli - ha il pregio di arricchire il nostro calendario eventi e di colmare una lacuna importante, visto che a Cervia una corsa podistica di questo livello ancora non esisteva”.

Al timone Marco Morigi, titolare del bagno Marco 184, che ha presentato la “due giorni” podistica soffermandosi, in particolare, sulla sostenibilità ambientale e sulla solidarietà, visto che tra le tre gare in programma ci sarà anche una 5 chilometri non competitiva, aperta a tutti, il cui incasso sarà interamente devoluto ai progetti della Polisportiva “Saline di Cervia” e “Cerviaman”.

Due invece le competizioni agonistiche: una di 10,5km ed una di 21km che, sotto l’organizzazione logistica della Asd “Domani arriva sempre”, vedranno sfidarsi i grandi interpreti della disciplina. Nel programma anche una staffetta mista “lui&lei” con possibilità di partecipazione anche per le coppie Lgbt.

Il sabato della vigilia saranno organizzate una serie di iniziative collaterali e momenti di intrattenimento con l’apertura della segreteria ed il ritiro dei pettorali e dei ricchi pacchi gara. A disegnare i tracciati delle podistiche è stato Andrea Pelo di Giorgio, il più celebre “Ironman” romagnolo che ha preparato un percorso cittadino interamente pianeggiante che si snoderà sul lungomare di Cervia e tra le frazioni di Pinarella e Milano Marittima, toccando i luoghi più suggestivi del territorio cervese.

A conclusione della rassegna le belle parole dell’assessore Brunelli all’indirizzo di Marco Morigi: “Un imprenditore che, anche nei mesi dell’incertezza, continua ad organizzare eventi di qualità sul territorio, regalando a Cervia nuove occasioni di crescita. Il fatto che una manifestazione di questo livello abbia scelto Cervia come location ci riempie di orgoglio e conferma la vocazione sportiva di questa località. Come amministrazione collaboreremo in stretta sinergia, dando tutto il nostro apporto affinché questa rassegna cresca e si consolidi nel tempo, diventando un appuntamento fisso del nostro calendario eventi”.

Già aperte le iscrizioni: per partecipare alla prima “Cervia Run” basterà andare sul sito ufficiale www.cerviarun.it e cliccare sulla piattaforma endu.net.