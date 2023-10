'Dialoghi sulla salute per un invecchiamento attivo': un ciclo di incontri sulla terza età

L’Azienda USL della Romagna Distretto di Lugo, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la salute e la prevenzione delle malattie per un corretto stile di vita, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna invita la cittadinanza a un ciclo incontri informativi sul tema della salute nella terza età. Saranno presenti professionisti della sanità, operatori dei servizi sociali, associazioni e referenti dei principali centri sociali e centri di aggregazione dei diversi Comuni dell’Unione.

Gli incontri si svolgeranno tutti i martedi, a partire dal 10 ottobre per tre settimane consecutive a Lugo, presso il Salone Estense della Rocca ( Piazza dei Martiri) dalle ore 17 alle 19 secondo il seguente programma:

- martedi 10 ottobre dalle 17 alle 19 “Cambiamenti cognitivi e stili di vita sani nella terza età”

- martedì 17 ottobre 17 - 19 “Aiutare chi aiuta: il ruolo del caregiver”

- martedi 24 ottobre 17 -19 “Il piacere di stare insieme: benessere emotivo e relazionale nella terza età”

Gli incontri affronteranno tematiche relative al benessere psico-fisico e alla salute nella terza età definendo quali strategie mettere in campo per un invecchiamento sano e informando i cittadini sulle opportunità che il territorio può offrire in termini di prevenzione ed inclusione sociale. Il primo incontro verterà sulla prevenzione del declino cognitivo, nel secondo incontro si parlerà del supporto al caregiver in particolare delle persone con demenza, il terzo incontro sarà dedicato all'importanza dei contatti sociali e relazionali. La partecipazione alle singole serate è libera e gratuita, senza necessità di preiscrizione.