Didattica a distanza, l'Ordine degli Psicologi riflette sull'impatto della Dad su ragazzi e famiglie

Lunedì 18 ottobre, ore 16, la Sala Baldini del Palazzo della Provincia di Ravenna ospita un incontro organizzato dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna aperto a tutti i cittadini. L'appuntamento è incentrato sul tema "La didattica ai tempi del Covid - Dalla classe alla DAD. Quale impatto, criticità e punti di forza: i vissuti da parte dei ragazzi, degli insegnanti e dei genitori".

"Il nostro obiettivo è riportare la psicologia vicino al cittadino – spiega il presidente degli psicologi ER Gabriele Raimondi – in un periodo in cui le emergenze di carattere medico-sanitario hanno necessariamente avuto la priorità. Dialogheremo con gli attori dei diversi contesti territoriali per rispondere al meglio alle necessità emergenti".

Dopo l'apertura dei lavori di Gabriele Raimondi, Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e i saluti istituzionali di Francesca Bergamini, Dirigente responsabile del Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza della Regione Emilia Romagna, la consigliera di Parità della Provincia di Ravenna Carmelina Fierro interverrà su “L'incidenza della DAD negli impegni di cura delle donne”.

Paolo Davoli, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna parlerà dei cambiamenti nella scuola nel periodo di pandemia, fra criticità e punti di forza, mentre Elvis Mazzoni, professore associato di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'educazione dell'Università di Bologna interverrà su “L'impatto del digitale sulla scuola e sui ragazzi”. Di “Usi e abusi del digitale” parlerà infine Andrea Bilotto, psicologo e psicoterapeuta del Gruppo di Lavoro di Psicologia Scolastica OPER. Seguirà la cerimonia di accoglienza dei nuovi iscritti all'Albo degli Psicologi.